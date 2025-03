Kocasinan Belediyesi Ramazan Bayramı\'nda İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yine ailelerin yüzünü güldürdü. Her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlık kıyafetlerini Dost Mağaza'dan almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten aileler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür edip, dualarını iletti.

Vatandaşların her zaman yanında olan ve 'İnsan odaklı hizmet' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra vatandaşların her türlü sorunuyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, "Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve giyim gibi pek çok konuda yardımcı oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, her yaş grubundan insanımıza ulaşmak, onların dertleriyle dertlenmek ve eksikliklerini gidermek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için çabalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Böylece gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyor, birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içinde sağlıklı ve güzel günler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Halka hizmet, Hakka hizmet' anlayışıyla, dar gelirli ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Kocasinan Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da Dost Market, Dost Mağaza ve Sosyal Market uygulamalarıyla vatandaşların yüreğine dokundu. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki, paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza'da gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemelerine, kıyafetten ev eşyalarına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. - KAYSERİ