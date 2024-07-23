Kocasinan Belediyesi Seyrani Mahallesi'nde Ana Aksın Asfalt Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Seyrani Mahallesi'nde Ana Aksın Asfalt Çalışmasını Tamamladı

Kocasinan Belediyesi Seyrani Mahallesi\'nde Ana Aksın Asfalt Çalışmasını Tamamladı

Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesi'nde ana aksın asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

23.07.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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Kocasinan Belediyesi tarafından Seyrani Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan 20 metre genişliğinde bin 500 metre uzunluğundaki ana aksın asfalt çalışması tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunuldu. İnsanların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani kentsel dönüşümün can damarı olan ana yolu, asfalt çalışmalarını tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan'ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Kocasinan'da hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Seyranı Mahalle'mizde Bekir Yıldız ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı birbirlerine bağlayan ve projenin ana omurgasını oluşturan yol çalışmamızı tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Her yaptığımız yeni yol, hız yapmamayı gerektiriyor. Yeni yapılan yollarda hız yapmayıp, trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerimize teşekkür ediyorum. Lütfen trafik işaretlerine ve trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına riayet edelim. Yeni yapılan yollardaki konforun hız yapmak için olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bölgemizde hem kentsel dönüşüm konutları yapımı devam ediyor hem de çevre düzenlemesi, yol ve park çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Seyrani Kentsel dönüşüm, büyük bir alanı kapsıyor. 500 bin metrekare alanı kapsayan ve 64 bloğun yer alacağı dönüşümle şehrin yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Birkaç yılda dönüşüm çalışmaları tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çok hızlı devam ettiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diye noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Seyrani Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayan 20 metre genişliğinde bin 500 metre uzunluğundaki ana aksın asfalt serimi gerçekleştirildi. Ana yola; 8 bin 750 ton temel malzeme ile 17 bin 500 ton ariyet malzemesi kullanılarak, 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol vatandaşların hizmetine sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Seyrani Mahallesi'nde Ana Aksın Asfalt Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Seyrani Mahallesi'nde Ana Aksın Asfalt Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
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