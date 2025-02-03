Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kocasinan Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. Başkan Çolakbayrakdar, insana değer katan projelerle şehri geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Toplantıda 15 madde görüşülerek imar planları karara bağlandı.

03.02.2025 17:12  Güncelleme: 17:14
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Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında, gündemde bulunan 15 madde görüşüldü. Mecliste konuşan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Şehri, geleceğe taşıyacak bir vizyon ile çalışıyoruz "dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Hoca Ahmet Yesevi, Erkilet, Erciyesevler, Şeker, Yeşilmahalle, Yenidoğan ve Alsancak Mahallesi'nde imar plan maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar, yılmadan usanmadan projeler geliştiriyoruz. Bu zamana kadar şehrimize emek veren herkesten Allah razı olsun. İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimin yaşadığı yerde mutlu etmenin gayreti ve çabası içindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın mutluluğu içindir" diye konuştu.

CHP ve Yeniden Refah Partisi Grubu adına konuşan meclis üyeleri ise; Kocasinan Belediyesi'nin kamu yararına arsa ürettiğinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Başkan Çolakbayrakdar'ın meclis toplantısında alınan kararların şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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