Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin En Büyük Bitki Üretim Üssünü Kurdu - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin En Büyük Bitki Üretim Üssünü Kurdu

Kocasinan Belediyesi, Türkiye\'nin En Büyük Bitki Üretim Üssünü Kurdu

Kocasinan Belediyesi, 330'dan fazla türde saksılı ağaç ve 500 binden fazla bitki kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük fidanlığını hizmete sundu. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bölgenin yeşillendirilmesi için sürdürülen çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti.

23.02.2025 11:33  Güncelleme: 11:35
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Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta yetiştirdiği 330'den fazla türde saksılı ağaç ve 500 bin 'den fazla bitki kapasitesi ile bitkisel materyal temini açısından Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü fidanlığı bünyesinde barındırıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi gibi çalıştıklarını vurguladı.

Oruçreis ve Gömeç Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için ilçenin her bir köşesini mevsime göre yeşillendirmeye devam ettiklerini söyledi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından Kocasinan'ı, dünya standartlarının iki katı üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar; toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 500 bin 'den fazla bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alana kurulu bitkisel harç üretim tesisinde günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır. Hafriyat toprağından peyzaj alanları için verimli toprak üreten Toprak Üretim Tesisi ( Bitkisel Harç Üretim Tesisi) günlük bin metreküp üretim kapasitesine sahiptir. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. İlkbahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin En Büyük Bitki Üretim Üssünü Kurdu - Son Dakika

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