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Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek - Son Dakika

Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek

29.09.2021 11:22
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde B3 blok 104 dairenin 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde B3 blok 104 dairenin 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.00'te kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem fiziksel hem de sosyal açıdan kapsamlı projelerle Kocasinan'ı geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir şehir için projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri'nin yeni yüzü olacak." dedi. Kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir kent için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Konutlarıyla, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla örnek projeler ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğini ifade ederek, "Kocasinan'ın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmasını yürütüyoruz. Mevcut ilan edilmiş alanların kentsel dönüşüm alanlarına hızlıca dönüştürülmesi ve inşaatların başlaması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrimize yakışır yeni alanlar inşa edeceğiz. Kentin ihtiyacı olan sosyal mekanlar oluşturacağız. okul, Kur'an Kursu, cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor." diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek
Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Kocasinan, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da 104 dairenin ihalesi gerçekleştirilecek - Son Dakika


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