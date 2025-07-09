Kocasinan'da Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı

Kocasinan\'da Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı
09.07.2025 14:32  Güncelleme: 14:35
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda 63 hektarlık alanda yaklaşık 2.000 gecekondunun dönüşümünü kapsayan Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'ni duyurdu. Projenin 07.07.2025 tarihi bir milat olarak belirlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda Kocasinan ve Kayseri için tarihi nitelikte bir adım olan Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi'ni açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, "07.07.2025 tarihi, özellikle o bölgede yaşayan çocuklar ve gençler için bir milattır" dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının altıncı maddesinde yer alan Kocasinan ilçesi, Argıncık Mahallesi (tapuda Camikebir Mahallesi), Cengiz Topel Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi'nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi; ilan edilen alandaki tüm işlemlerin Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki alınması talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, 63 hektarlık alanda yer alan 1.500 parseldeki yaklaşık 2.000 gecekondunun dönüşümünü kapsayan kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerini müjdeledi.

Kocasinan Belediyesi'nin yürütmüş olduğu kentsel dönüşüm projeleri arasında en büyüğü bu karar olduğunu açıklayan Başkan Çolakbayrakdar, "63 hektarlık alanda kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Bu zamana kadar almış olduğumuz kararları yerine başarılı şekilde uyguladığımız için bugün bu kararı alabilme noktasında bir cesaretle buradayız. Yeni bir hikaye yazmak için buradayız. Şimdiye kadar başarılarımızın üzerine, Allah nasip ederse, inşallah yeni bir başarı daha eklemek için buradayız. 07.07.2025 tarihi bir milattır. Oradaki çocuklar ve gençler için bir milattır. Bin 500 parsel, yaklaşık 2 bin gecekonduyu kapsayan alanda kentsel dönüşüm kararı için sizlerle beraber bir adım atacağız. Meclis üyelerimizin de bu kararda katkıları var. Önemli olan bu şehre bir eser bırakabilmektir. Bu işle ilgili bizi destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, birlikte bu işi başarmayı nasip eylesin. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün buradan başlayan süreç, arkasından Büyükşehir Belediyemize gidecek. Büyükşehir Belediyemizden yetki talep edeceğiz. Arkasından bu karar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız aracılığıyla Sayın Bakanımıza sunulacak. Sonrasında kabine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle, onayıyla bu alanda kentsel dönüşüm alanı ilanı ile birlikte süreç başlayacak. Tabii ki süreç kolay değil. Çünkü Argıncık için onlarca metot uyguladık; buranın kronikleşmiş sorununu çözebilmek için. Ama denemiş olduğumuz metotların hepsinde maalesef ki sonuca ulaşamadık. Bölgenin kronikleşmiş sıkıntıları, problemlerinden dolayı şimdi bakanlığımızla birlikte hareket ederek, daha üst bir elle, Allah nasip ederse burayı çözebilmek için yola çıkıyoruz. Rabbim mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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