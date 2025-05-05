Kocasinan\'da Bahara Merhaba Elo Turnuvası Düzenlendi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı tesislerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde düzenlenen 'Bahara Merhaba Elo Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Turnuvaya katılan ve dereceye giren çocukları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, tesisin açılışından bu yana dördüncü turnuvayı düzenlediklerini ve kısa sürede yurt dışından bile katılım sağlanmasının, ne kadar doğru bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu söyledi. Kocasinan Belediyesi tarafından Cırgalan Mahallesi'nde kurulan ve Kayseri'de bir ilk, Türkiye'de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Kayseri ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sporcuların katılım sağladığı turnuvada, aralarında 4 yabancı sporcunun da yer aldığı toplam 135 kişi mücadele etti. Katılımcılar, merkezin modern yapısını ve örnek niteliğini takdir etti. Turnuva kapsamında, toplamda 100 bin TL para ödülü dağıtıldı. Ödül törenine katılan Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimizin açılışından bu yana dördüncü turnuvamızı düzenliyoruz. Turnuvada ödül alan ve başarılı olan tüm yarışmacıları tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Bu organizasyonun önemli bir parçası da sponsorlarımız. Turnuvamıza verdikleri destekten dolayı tüm sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle, gençlerin ve satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporun yaygınlaşmasına katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu merkez aracılığıyla şehrimizdeki bu alandaki eksikliği gidermek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Nice turnuvalarda yeniden bir arada olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın konuşmasının ardından, dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi. - KAYSERİ