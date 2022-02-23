Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı - Son Dakika
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Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı

23.02.2022 12:27
Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift, 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi.

Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift, 22.02.2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Vatandaşların her zaman yanında yer alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu özel günde evlenen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın bizzat kıydığı nikah törenlerinde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan genç çiftler 'Evet' diyerek dünya evine adım attılar. Genç çiftlere nikah seti hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, "Evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Unutulması zor rakam olan 22.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 22 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkan nice nice yuvalar oluşması dileğiyle dua ediyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" diyerek tamamladı.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı
Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı
Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı
Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı

YORUMLAR
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22 çift, 22.02.2022 tarihinde Edirne Günü'nde 'evet' dedi 22 çift, 22.02.2022 tarihinde Edirne Günü'nde 'evet' dedi 22 PLAKALI EDİRNE'DE, 22.02.2022'DE 22 NİKAH KIYILDI 22 PLAKALI EDİRNE'DE, 22.02.2022'DE 22 NİKAH KIYILDI

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasinan'da bir günde 22 çift mutlu yuvaların temelini attı - Son Dakika
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