Kocasinan'da Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı

Kocasinan\'da Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı
10.07.2025 15:59  Güncelleme: 16:02
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçileri desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu tesisin Türkiye'ye örnek olacağını belirten Başkan, çiftçilerin ürünlerinin kalitesini artıracağını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; meclis üyeleriyle birlikte çiftçileri desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin açılışını yaptı. Türkiye'ye ve Kayseri'ye örnek olacak bu projenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de rol model niteliğindeki bu tesisin şehir için büyük bir kazanım olduğunu belirterek; "Çiftçilerimizin emeği, Kocasinan'da modern tesisle değer buluyor; ürün kalitesi yükselirken, üretim gücü de artıyor!" dedi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Hasanarpa Mahallesi'nde hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin açılışı muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi. Projenin Türkiye'ye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Çolakbayrakdar, bu örnek tesisin çiftçilerin geleceğine yön vereceğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca ürün kayıplarını en aza indirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla bu tesisi hizmete sunduklarını ifade etti. Tarım alanında gerçekleştirdikleri projeler ve yenilikçi üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Hem tesisimizin açılışını yapıyoruz hem de yeni sezona bu tesisle birlikte başlamış oluyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bol ve bereketli olsun. Geçtiğimiz yıl belediyemizin bu tesisini hizmete sunmuştuk ancak sezonu yakalayamamıştık. Bu yıl ise sezonun başından itibaren Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimiz sayesinde çiftçi kardeşlerimiz, alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketleyebilecek. Buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye ve mercimek gibi ürünlerin elenerek 50 kilograma kadar paketlenmesine; ayrıca tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlıyoruz. Kocasinan, bu yeni tesisle birlikte hem önemli bir kazanım elde etti hem de tarımsal üretim altyapısını ciddi şekilde güçlendirmiş oldu. Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullandı. Başkan Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi olarak ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi konusunda çiftçilerin her zaman yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

Tesisi dikkatle inceleyen muhtarlar ise, tesisi çok beğendiklerini ifade ederek, çiftçiler için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı ve Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Açıldı - Son Dakika

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