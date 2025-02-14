Kocasinan'da Kadın Girişimcileri Destekleyen Projeler Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Kadın Girişimcileri Destekleyen Projeler Hayata Geçiyor

Kocasinan\'da Kadın Girişimcileri Destekleyen Projeler Hayata Geçiyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek ve tarımsal üretimde söz sahibi olmaları için yeni bir kadın girişimci kooperatifi kurulduğunu duyurdu. Eğitim programları ve birçok projeyle kadınların ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

14.02.2025 11:35  Güncelleme: 11:39
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, tarımsal üretimde de söz sahibi olmaları için yeni bir kadın girişimci kooperatifi kurulduğunu açıkladı.

Kocasinan Belediyesi; 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmaları amacıyla, yeni kurulan Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi üyelerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Kocasinan Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile Ziraat Teknikeri Sezai Petek'in katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara bahçe işleri, meyve ve sebze ekimi ve dikimi konusunda önemli bilgiler sunuldu. Eğitimde, çiftçilikle ilgili temel bilgilerden, başarılı bir tarım sezonu geçirebilmek için gerekli teknik bilgilere kadar birçok konu ele alındı. Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Biz biliyoruz ki; geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve mesleki açısından kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan, Erciyesevler, Yenişehir ve Kayseri'nin en büyük tesisi olan Erkilet Ertuğrulgazi tesisimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Özellikle meslek kurslarına, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi ve yüzlerce ürünlerini tüketicilerle buluşturarak meslek sahibi oldular. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kayseri'de yine bir ilk olan 'Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini' projesi ve Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Projemizde ise; ekiminde olduğu gibi hasadında da kadın eli değmektedir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın olduğu ilçemizde kadınlarımızın yetiştirdiği organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanında oluyoruz. Yemliha Kadın Kooperatifinin yanı sıra İç Anadolu'nun en büyük ve tek olan geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile Kafe Sinan işletmelerimizde kadınların el emeğiyle yaptığı ürünler sayesinde ev bütçelerine büyük katkı sağlıyoruz. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Özellikle kadın üretimini ve üretimin içerisinde olmasını önemsiyoruz. Tarımsal üretimin içerisinde daha fazla yer almaları için hayata geçirdiğimiz Yediveren Bayan Girişimci Kooperatif Projesini daha da geniş hale getireceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kadın istihdamının artırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal yaşama kazandırılması amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerine sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Kadın Girişimcileri Destekleyen Projeler Hayata Geçiyor - Son Dakika

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