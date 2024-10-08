Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kocasinan\'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek, modern ve yeşil yaşam alanları inşa etme hedeflerini vurguladı.

08.10.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Kentsel Dönüşüm Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümle, hemşehrilerimize modern, güvenli ve daha yeşil bir yaşam alanı sunarak, gecekonduların yerini kaliteli ve planlı yapılaşmaya bırakmasını sağlıyoruz" dedi.

Uğurevler Mahallesi'nde saha incelemelerinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; kentsel dönüşüm sayesinde daha önce açılamayan yolların ve yapılamayan park alanlarının imar planlarına uygun bir şekilde tamamlanacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kentsel dönüşüm bölgelerimizden biri olan Uğurevler Mahallesi'nde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan'ı yenilemek için başlattığımız tüm dönüşüm çalışmaları planlandığı şekilde sürüyor. Uğurevler' de üç farklı noktada devam eden inşaat çalışmalarından bir parsel tamamlanmış olup, diğer iki parseldeki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Allah nasip ederse bu çalışmalarla birlikte park, yeşil alan, yol, cadde ve sosyal donatı gibi ihtiyaçları da karşılamış olacağız. En önemlisi daha önce açamadığımız yollar ve yapamadığımız park alanları kentsel dönüşüm sayesinde imar planlarına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak. Tüm çabamız, hemşehrilerimizin daha kaliteli ortamlarda yaşamalarını sağlamaktır. Özellikle imarsız yapıların gecekonduların bulunduğu bölgeleri ortadan kaldırarak, modern ve daha iyi yaşam şartları sunan konutlar inşa ediyoruz. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle Kayseri'nin yeni yüzü olacağını ifade ederek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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