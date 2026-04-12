Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri\'ye değer katan modern bir sosyal tesisi daha kazandırdık"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 13:30  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde tamamlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni sosyal tesisin hizmet vermeye başladığını açıkladı. Tesis, bölgedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla vatandaşlara yüzme havuzu ve fitness salonu gibi imkanlar sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgeye kazandırdığı sosyal tesisin hizmet vermeye başladığını söyledi. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak sosyal alanlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yunusemre Mahallemizde kentsel dönüşümün son halkası olan modern sosyal tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kayseri'ye daha iyi hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla bölgenin değerine değer kattıklarının altını çizerek, "Kıymetli hemşehrilerim, Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapımını tamamladığımız sosyal tesisimiz de hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın-erkek yüzme havuzu, fitness salonu gibi birçok imkanı içinde barındıran bu tesis, bölgemizde yaşayan hemşehrilerimize önemli bir hizmet sunacaktır. Ayrıca kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapmamız gereken son çalışmayı da tamamlamış olduk. Böylece bu bölgedeki kentsel dönüşüm projemizi tamamen nihayete erdirdik. Yunusemre ve Barbaros-Turgutreis Mahalleleri başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern bir sosyal tesisi hizmete açmış olduk. Bu tesisle birlikte hem bu bölgede hem de tüm Kocasinan genelinde hayata geçireceğimiz yeni sosyal tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir şehir sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarına değinerek, "Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:59:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.