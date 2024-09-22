Kocasinan'da Özel Çocuklar için Yeni Anaokulu Açılıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Özel Çocuklar için Yeni Anaokulu Açılıyor

Kocasinan\'da Özel Çocuklar için Yeni Anaokulu Açılıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi'nde özel çocuklar için inşa edilen anaokulunun son kontrollerini yaptı. Başkan, bu yeni eğitim yuvasının aileler ve çocuklar için mutluluk getireceğini vurguladı.

22.09.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Ahievran Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alana yapılan okulun kontrollerini gerçekleştirdi. Özel çocukların aileleriyle birlikte bu yeni eğitim yuvasında daha mutlu olacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Özel çocuklarımız için her detayı düşünülerek tasarlanan anaokulumuz yakında açılıyor. Hayırlı olsun" dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin Ahievran Mahallesi'nde inşa ettiği okulun çalışmalarını yakından takip eden Başkan Çolakbayrakdar, dezavantajlı grupların topluma daha fazla katılımını sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özel çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırdıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Bir eğitim tesisinin daha sonuna geldik. Tacirler Eğitim Vakfı tarafından Ahievran Mahallesi'nde özel çocuklarımız için yapılan özel anaokulunun inşaatı tamamlandı. Son rötuşların ardından birkaç hafta içinde faaliyete geçecek. Bu okulda, özel çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim imkanlarından faydalanabilmesi için her detay titizlikle düşünülüp özel olarak tasarlandı. Hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ailelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kocasinan'ımızın ve Kayseri'mizin her köşesinde yeni okulların temellerini atarak, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğinde yer alacak evlatlarımız için gerekli fiziki altyapıları hayata geçirmiş olacağız" ifadeleri kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, şehri planlarken geleceğin teminatı olan çocuklar için daha güzel yaşam alanları inşa ettiklerini ve onların daha iyi eğitim alabilmesi için büyük çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Özel Çocuklar için Yeni Anaokulu Açılıyor - Son Dakika

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