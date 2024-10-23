Kocasinan'da Sosyal Tesisler Artıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Sosyal Tesisler Artıyor

Kocasinan\'da Sosyal Tesisler Artıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye kazandırdığı 42 modern sosyal tesis ile Kocasinan'ın çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yeni projelerle Kocasinan'ı daha modern ve konforlu bir ilçe haline getiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkılar sağlıyor.

23.10.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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İnsanı merkez alan, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla Kocasinan'a yeni bir soluk getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı sosyal yaşam alanlarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Kocasinan'ın geleceğine yönelik birçok projeye imza atan ve ilçeyi sosyal tesislerle donatan Başkan Çolakbayrakdar, bugüne kadar toplam 42 adet modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sundu.

Kocasinan'ı her geçen gün daha modern ve konforlu bir ilçe haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak amacıyla modern sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti. Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizi yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede toplam 42 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Özellikle yılın başında kazandırdığımız Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisi, Kayseri'nin en büyük ve her alanda hizmet veriyor. Tesisimizde tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki yüzme havuzu, fitness, pilates, aerobik gibi sporların yapıldığı bir spor merkezi ve çocuklar ile gençlerin farklı aktiviteler yaptığı alanlar bulunuyor. Son olarak ise yazın hizmete sunduğumuz Kuşçu Su Sporları Merkezi ile Kayseri'mizde su sporları yapıldığı nitelikli her turlu donanımı olan tesisi kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kocasinan'dan her yaş grubunun ilgisini çekecek yaşayan bir kütüphane"

Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca Sinan Kütüphanelerinin Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde vakit geçirecekleri, hayatlarına değer katacak mekanlar inşa ettiklerini söyledi. "Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan bölgelere Sinan Kütüphanesi kazandırdıklarının altını çizerek "Fevziçakmak Mahallesi'nde açtığımız Sinan Kütüphanesi ile gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri bir tesis daha kazandırdık. Osmangazi Mahallemizdeki kültür merkezimizdeki çalışmalar tamamlandığında kütüphane olarak hizmet verecek. Ayrıca burada bebek ve çocuk kütüphanesi bölümleri ile farklı bir merkez olacak. Tesisle birlikte bir de Kafe Sinan'ı bölgeye kazandırmış olacağız. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize renk ve heyecan katıyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri mekanları inşa etmek ve hayata geçirmektir" diye konuştu.

"Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar çalışacağız"

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileriye taşımak için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır" dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Sosyal Tesisler Artıyor - Son Dakika

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