Kocasinan\'da Yeni Sosyal Tesisin İnşaatı Yüzde 95 Tamamlandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlanan sosyal tesisi inceledi. Sosyal tesisin, vatandaşların sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap vereceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, açılışı önümüzdeki ay planlanan tesisle birlikte vatandaşların yaşam kalitesini artıracak sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yunusemre Mahallesi'nde yapımı devam eden tesiste çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla bölgenin değerine değer kattıklarını ifade etti.

Kayseri'ye daha iyi hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan sosyal tesis inşaatımızda sona yaklaşmış bulunmaktayız. Hanım kardeşlerimiz için ayrı bir havuzun, erkekler için ise özel spor ve havuz alanlarının yer aldığı bu tesisin inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Şu anda iç kısımlarda ince işçilik ve bazı eksiklerin giderilmesi süreci devam etmektedir. Bu eksikliklerin tamamlanmasının ardından, Yunusemre ve Barbaros-Turgutreis Mahalleleri başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern bir sosyal tesisi hizmete açmış olacağız. Açılışını önümüzdeki ay gerçekleştirmeyi planladığımız bu tesisle birlikte, hem bu bölgede hem de tüm Kocasinan genelinde hayata geçireceğimiz yeni sosyal tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir Kocasinan sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Değer kattığımız Kocasinan'ımızın her köşesinde, ihtiyaçları karşılamak için kararlılıkla ilerliyoruz." diye tamamladı. - KAYSERİ