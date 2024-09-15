Kocasinan'da Yeni Yol ve Köprü Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kocasinan'da Yeni Yol ve Köprü Çalışmaları Tamamlandı

Kocasinan\'da Yeni Yol ve Köprü Çalışmaları Tamamlandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tamamlanan yol, köprü ve dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki imarsız toprak alanını modern bir güzergaha dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artıracak alanlar inşa ettiklerini vurguladı.

15.09.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Hasbağ olarak bilinen güzergahta tamamlanan yeni yol, köprü ve dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Sezon başında bölgede çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Ertuğrulgazi 'de imarsız toprak bir alanı modern bir güzergaha dönüştürdüğümüz bu bölge, hızla gelişen yapısıyla hem altyapı hem de çevre düzenlemeleriyle geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Başkan Çolakbayrakdar, son olarak Erkilet'te Hasbağ olarak bilinen güzergahta incelemelerde bulundu.

Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyacakları alanlar inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Erkilet Hasbağı olarak bilinen bölgedeyiz. Sezon başında burada çalışmalara başladığımızda, yürüdüğümüz yolun adeta 'Y' harfi bile yoktu; toprak arazi halinde, imarsız bir vaziyette bekliyordu. Bu sezon, yol yapımı, dere ıslahı ve köprü çalışmalarına başladık. Şimdi ise asfalt çalışmaları tamamlandı ve yol, yoğun bir şekilde kullanılan bir güzergah haline geldi. Hayırlı olsun. Ancak bu bölge, düşük yoğunluklu imarın olduğu ve birkaç katlı, bahçeli evlerin yapılabileceği bir yerdir. Yapılaşma hızla devam ettiği için biz de eşzamanlı olarak gerekli altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha güzel bir Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yapılması gereken tüm çalışmaları program dahilinde gerçekleştireceğiz ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Yeni Yol ve Köprü Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan'da Yeni Yol ve Köprü Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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