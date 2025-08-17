Kocasinan'da Yüzde 100 Ekolojik Pazar 13. Kez Açıldı - Son Dakika
17.08.2025 11:33  Güncelleme: 11:57
Kocasinan Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Yüzde 100 Ekolojik Pazar, sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik etmek amacıyla bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazarın Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı ve model olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Pazarın açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı ve model olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', Erciyesevler Mahallesi'nde açıldı. Açılışa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek, belediye meclis üyeleri ile bölge sakinleri katıldı. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ekolojik Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliği, ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar'daki 30 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Bu pazar; köy, organik veya doğal pazar değildir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Burada, genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek üretilen ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünleri satılmaktadır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan ürün elde edilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik anlayışıyla Kayseri'de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye'de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir" ifadelerine yer verdi. Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Özellikle gençlerimizin tarımla uğraşması için büyük destek veriyoruz. Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumların yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz. Kayseri'de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemizde ciddi manada her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri, hemşehrilerimizin sağlıklı, sıhhatli ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz" dedi.

Öte yandan, 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın, Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet vereceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

