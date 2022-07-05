Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane - Son Dakika
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Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

05.07.2022 00:57
Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane

Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Kavakyazısı, Uğurevler, Saraybosna, Sümer, Beyazşehir, Kötügöller, Hacısakı, Bayramhacı ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplan Maddelerinde yer alan Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezinin, Erkiletli Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi olarak açılması, belediyeye tahsisi ile Yenişehir ve Fevziçakmak Mahallesinde bulunan taşınmazların kütüphanenin şubeleri olarak kullanılması amacıyla, belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamaya belediye başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısının yetkilendirilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri'ye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hayırseverimiz tarafından Erkilet'e kütüphane yapılmış ve uzunca süre kütüphane bölgemize hizmet vermiştir. Hayırseverimizden Allah razı olsun. Günümüz şartlarına uygun olmayan binanın hem fiziki şartları hem de daha donanımlı bir kütüphaneye çevrilmesiyle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu şehrimize 3 kütüphane kazandıracağız. Yenişehir, Fevziçakmak ve Erkilet olmak üzere 3 tane kütüphane şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane - Son Dakika

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