Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı - Son Dakika
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Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı

01.06.2022 11:37
Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde milli ve manevi değerler adına farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde milli ve manevi değerler adına farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor. Kocasinan Akademi çatısı altında verilecek yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmeleri hedefleniyor.

Çocuklara olan sevgisiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verildiğini vurgulayarak, "Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Malum süreçten dolayı ara verdiğimiz kurslara, bu yıl daha dolu bir şekilde açacağımız kurslar sayesinde yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Kurslarımızın hepsi dolu dolu. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve mahallelerdeki tesislerimiz, gençlerimiz için iyi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat ve spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve semt konağı tesislerinde 8-14 yaş arası çocuklar için; basketbol, voleybol, gitar, bağlama, keman, futbol, boks, tekvando, okçuluk, müzik, tiyatro ve resim gibi talepler doğrultusunda kurslar açılacak. Ayrıca yetişkinler için ahşap boyama, iğne oyası, kadın elbise dikimi, ev tekstili, amigurumi bebek yapımı ve kadın elbise dikimi, plates ve zumba kursları verilecek. Çocuk Kulübü tesisine kayıt için 30 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arası (www.kocasinan.bel.tr) adresinden detaylı bilgi için ise (Mesai saatleri içerisinde) 0(352) 740 00 00/ 1109/ 1115 aramaları yeterli olacağı belirtildi. Kocasinan Akademi tesisleri ile mahallelerde açılacak olan yaz dönemi spor kursları ise 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılının açılışına kadar sürecek. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler, Çözüm Merkezinin 0 (352) 222 70 00 (Dahili: 2572-73) numaralı telefonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler. - KAYSERİ

Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı
Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı
Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı

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Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz' Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz'
Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Çocuk, Milli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'dan çocuklar için dolu dolu yaz programı - Son Dakika


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