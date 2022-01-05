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Kocasinan, gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Kocasinan, gönüllere dokunuyor

05.01.2022 12:56
Kocasinan, gönüllere dokunuyor

Vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Vatandaşların yüzünü güldüren ve mutlu eden projeler üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade etti. Özellikle pandemiye rağmen rutin belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan Çolakbayrakdar, "Örnek yatırımlarımızla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Birçok projeyle öncülük ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha da yüzlerini gülümsetmek için elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda 'Dost Eli' dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi 2021 yılında da hizmetlerimizi artırarak devam ettirdik. İlçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 58 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini hayata geçirdik ve yalnız yaşayan engelli vatandaşlarımıza da aynı hizmeti hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor, en yakın zamanda sıcak yemeklerini ikram etmeye başlayacağız. Geçen yıl, 'Hoş Geldin Bebek' hizmetiyle 3 bin 292 aileye destek olduk. İlçe genelinde ikamet eden 190 çölyaklı aileye 843 koli 'Çölyak Paketi' dağıttık. Hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 80 ton patates, 3 ton süt, tonlarca gıda ve iaşe paketi dağıtımı gibi insana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin daha fazla yüreklerine dokunuyoruz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan, gönüllere dokunuyor
Kocasinan, gönüllere dokunuyor
Kocasinan, gönüllere dokunuyor

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Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan, gönüllere dokunuyor - Son Dakika


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