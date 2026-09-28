Kocasinan\'ın kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı, Kayseri\'de toprağa verildi

Kocasinan'ın kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı, Kayseri'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Alçı'nın cenazesi, Hulusi Akar Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı, son yolculuğuna uğurlandı.
Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Alçının vefatı kamuoyunda üzüntü ile karşılanırken, cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eski belediye başkanları, Alçı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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