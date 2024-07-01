Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi, Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısında 14 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda, çeşitli mahallelerdeki imar planları ve bir işyerinin tahsisi gibi konular ele alındı.

01.07.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
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Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında Gevhernesibe, Erkilet Generalemir, Mithatpaşa, Fevzioğlu, Yakut, Yunusemre, Talatpaşa, Uğurevler, Sancaktepe, Boztepe ve Erciyesevler Mahallesi'ndeki imar plan maddeleri görüşüldü.

Toplantının gündem maddesinde yer alan mülkiyeti belediyeye ait Sümer Yeni Mahalle, 3.Cad. Sigortacılar Sitesinde bulunan 8 ve 9 nolu işyerlerinin Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit aileleri Vakfına tahsis edilmesi, tahsis süresi ve protokol imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç'ın Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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