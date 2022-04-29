Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi - Son Dakika
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Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi

29.04.2022 11:26
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği iftar programları, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulaması ve çeşitli etkinlikleriyle binlerce vatandaşın gönlüne dokundu.

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği iftar programları, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulaması ve çeşitli etkinlikleriyle binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Ramazan ayının bereketini ve manevi havasını en güzel şekilde Kocasinan'da yaşattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızla birlikte daha nice Ramazan aylarına sağlıkla, huzurla ve mutlulukla ulaşabilmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ilk gününden beri farklı sosyal gruplar ve gençlerle ile birlikte iftar sofrasında bir araya geldi. Kurulan metrelerce uzunluktaki sofralarda Başkan Çolakbayrakdar ile iftar açan bölge sakinleri, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Başkan Çolakbayrakdar, teravih namazlarında ise farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara, Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Lokması'ndan tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma ayı aklımıza geliyor. Manevi iklimin yaşandığı mübarek bir ay olan Ramazan da, hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşar, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış zirve yapar, gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının bereketini, feyzini beraber yaşamak adına önemli organizasyonlar yaptık. Bunlardan biri olan iftar programlarımız; aynı bölgede yaşayan mahalle sakinlerinin buluştuğu, Ramazan ayının huzurunun en yoğun hissedildiği anlar oldu. Böylelikle Kocasinan'da Ramazan ayının maneviyatına uygun toplumsal kaynaşmaya vesile olduk. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da bağışlanmak, cehennemden kurtulmak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurlarken, inşallah rahmetinde, mağfiretinde ve bağışlamasında nasibi olanlardan oluruz. Rabbim; sağlık, sıhhat içerisinde nice nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etmesiyle sözlerini noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği; iftar programları, İkram Lokması, İkram Çeşmesi uygulaması ve çeşitli etkinlikleriyle binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar programlarına toplam 20 bin 100 kişi katıldı. 'İkram Çeşmesi' uygulamasıyla iftar ezanına yetişemeyen 7 bin 200 vatandaş, Cumhuriyet Meydan'ında iftarını açtı. 'İkram Lokması' çalışmasıyla ise her gün bir camide teravih namazından sonra toplam 36 bin kişiye tatlı ikramında bulundu. Gıda yardımlarını Ramazan ayında artırarak devam ettiren Kocasinan Belediyesi, bin 226 aileye de alışveriş için sosyal yardım kartı dağıttı. - KAYSERİ

Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi
Kocasinan, ramazan ayını dolu dolu geçirdi

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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