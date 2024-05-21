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Kocasinan Teknoloji Festivali Başlıyor

Kocasinan Teknoloji Festivali Başlıyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali başlıyor. Festivalde 235 takım, 12 farklı kategoride yarışacak ve teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturulacak.

21.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaokul ve liseli öğrencilerine yönelik düzenlenen ve toplam 235 takımın, 12 farklı kategoride yarışacağı Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) başlıyor. Yapılan yatırımlarla sıra dışı belediyecilik hizmetleri yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturan festival ile geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalıktır' sözünü vurgulayarak," Hedefimiz; Kocasinan'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu hedef için gece gündüz demeden yoğun gayret ediyoruz. Bu noktada bu yıl üçüncüsünü yaptığımız ve geleneksel hale dönüşen Kocasinan Teknoloji Festivali ile Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedefliyoruz. Modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır projeler üretiyoruz. Bu zamana kadar şehre emek veren belediye başkanlarından Allah razı olsun. Kayseri denildiği zaman belediye geçmişi olan şehirdir ve bu belediyecilik adına güzel hizmetler yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak rutin işleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve en iyisini yapıyoruz. Ama biz sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Bunun örneklerini yapmış olduğumuz sahada hizmetlerimizle ispatlıyoruz. İnsana yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz ve pozitif ayrıcalık yaptığımız gençler, kadınlar ve çocuklarımızdır. Geleceğimize yapılan her türlü yatırımın arkasında belediye başkanı olarak ve Kocasinan Belediyesi olarak her zaman koşturmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Şehre geleceğe taşıma noktasında eğitimin büyük bir payı olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öğretmenlerimizle birlikte yeni nesli şekillendirme noktasında çok daha güzel projelere imza atmaya devam diyoruz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' için Kocasinan'ın her yerinde belediye başkanı ve belediye olarak yanındayız. Yeter ki ayağı yere basan, toplumsal fayda oluşturan ve çocuklarımıza faydalar üreten projeler olsun elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı seferber ederiz" şeklinde konuştu.

Tüm Kayserilileri, 23 Mayıs Perşembe günü saat 11: 00' de Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda başlayacak olan KOCAFEST'e davet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Anadolu'nun ortasında 'Dijital bir Fidan' diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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