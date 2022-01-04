Üye Girişi
Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı - Son Dakika

Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

04.01.2022 09:49
Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. 2021 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2022 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur" dedi.

Kocasinan'da birbirinden önemli projeye imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah 2022 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2022 yılı şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun" ifadelerine yer verdi.

Ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 21 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Sonrasında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Haluk Sezai Ekşi, Rahmi Hamurcu, Muammer Kılıç ve Esef Özkan seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşa edilen yeni parka, oy birliğiyle 'Kayserispor' ismi verildi. Başkan Çolakbayrakdar, şehrin markası olan Kayserispor 'un Kocasinan'da bir parka isim verilmesinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda daha sonra Kocasinan, Çandır, Argıncık, Hacısaki, Oymaağaç, Yenidoğan, Yeşil, Seyrani ve Yenişehir Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın 2022 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı
Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı
Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı

YORUMLAR
500

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı - Son Dakika


Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak         
09:42
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı         
08:19
Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek         
08:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.         
12:05

Son Dakika Haberleri
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
09:08 Eski BOTAŞ Müdürü Gökhan Yardım'dan korkutan zam uyarısı: Ay sonunda çarpılırsınız
09:02 Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu
09:02 Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!
09:01 Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor
08:56 22 TL'nin altında sigara kalmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 09:55:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan, yılın ilk meclis toplantısını yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement