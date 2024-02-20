Kocasinan Ziraat Odası Başkanı: Farenin çoğalması için zehirli buğday kullanılabilir

Yerel

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, havanın sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı tarlalarda farenin çoğaldığını söyleyerek, "Fareden dolayı çok fazla zararı olan çiftçimiz zehirli buğdayla mücadelelerini sağlayabilir" dedi.

Çiftçilere fare konusunda uyarılarda bulunan Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin tarlalarını kontrol etmelerini ve tarlalarında fare sayısı arttıysa zehirli buğday kullanarak fareyle mücadele etmelerini söyledi. Güneş, farenin çoğalmasına neden olarak havaların soğumaması ve karın yeterince yağmamasını gösterdi.

"Güz döneminden bu zamana kadar don olmadığı için fare daha da çoğaldı"

Güz döneminden günümüze kadar don olmamasının tarlalardaki fare sayısını çoğalttığını belirten Güneş, "Farenin çoğalmasının nedeni, geçen sene güz döneminden bugüne kadar hiç soğuğun olmaması, karın yağmaması ve sisin olmamasıdır. Eğer kar yağmış olsaydı ve sis olsaydı fare bu kadar çoğalmazdı. Güz döneminden bu zamana kadar don olmadığı için fare daha da çoğaldı. Ekili alanlarımıza da zarar vermeye başladı. Mutlaka tarlalarımızı gezelim. Eğer fareden dolayı çok fazla zararı olan çiftçimiz varsa zehirli buğdayla mücadelemizi sağlayabiliriz. Bunun başka bir türlü mücadelesi yok. Çiftçilerimiz ziraat odamızdan gelip, zehirli buğdayını alacak. Bu fare deliklerini tek tek gezerek, bir-iki tane atacaklar. Çok fazla atmalarının bir önemi yok. Her deliğe ya bir tane ya da 2 tane atacaklar. Kışın olmamasından dolayı fare çoğaldı. Fare çoğalınca da ekili ve dikili alanlara aşırı derecede zarar vermeye başladı. Çiftçiler mutlaka odamıza uğrasın ve zehirli buğdayını alsın. Mücadelemizi mutlaka yapalım. Çünkü ben kendi dün araziyi gezdim, yoğun bir fare zararı var. Daha da çoğalabilir. Çünkü havalar sıcak gidiyor. Şu anda farenin yiyebileceği tek bir ekin var. Oda buğday ve arpa. Çok mücadele edeceğiz. Etmezsek fazlasıyla zarar görebiliriz" şeklinde konuştu.

"10-15 gün içerisinde müdahale edilmeli"

Farelere önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde müdahale edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Güneş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Zehirli buğdayı çiftçilerimiz, Kocasinan Ziraat Odası'ndan temin edebilir. Biz bugün 250 kilogram kadar aldık. Sağ olsunlar belediyelerimizde bizlere yardımcı oluyorlar. Hep beraber iş birliği içerisindeyiz. Biz bunu ücretli alıyoruz ama çiftçilerimize bunu ücretsiz vereceğiz. Gücümüzün yettiği kadar bulabildiğimiz kadar temin edeceğiz. Zaten bu işlem önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde yapılırsa yapılır, yapılmazsa daha sonrasında yapılmaz. Odamızda zehirli buğdayımız mevcut. Her gelen çiftçimize buradan yarım kilo veriyoruz. Yarım kiloda zaten herkese yeter." - KAYSERİ