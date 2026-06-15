BTÜ daha uzun ömürlü asfalt için çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTÜ daha uzun ömürlü asfalt için çalışacak

BTÜ daha uzun ömürlü asfalt için çalışacak
15.06.2026 10:12  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi, kokonat yağından elde edilen çevre dostu katkı maddesiyle asfaltın sıcak, soğuk ve yoğun trafik şartlarına karşı direncini artırmayı hedefliyor. Proje, daha uzun ömürlü yollar ve ekonomik çözümler sunmayı amaçlıyor.

Bursa Teknik Üniversitesinde geliştirilecek yeni asfalt teknolojisi, yolların daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını hedefliyor. Yenilenebilir bir kaynak olan kokonat yağından elde edilecek çevreci katkı maddesiyle asfaltın sıcak, soğuk ve yoğun trafik şartlarına karşı direncinin artırılması amaçlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), daha dayanıklı, ekonomik ve çevre dostu yolların geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni bir projeye imza atıyor. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Münir Özdemir'in yürütücülüğünü yaptığı proje, Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Günlük yaşamın önemli bir parçası olan yollar, yoğun trafik, sıcaklık değişimleri, yağış ve zamanın etkisiyle yıpranıyor. Bu durum yollarda çatlaklar, çukurlar ve yüzey bozulmalarına neden olurken, bakım ve onarım maliyetlerini de artırıyor. BTÜ'de yürütülecek proje ile asfalt kaplamaların daha uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Petrol türevli katkılara alternatif, kokonat yağı

Projede asfaltın dayanıklılığını artırmak için kokonat yağından elde edilen çevre dostu bir katkı maddesi kullanılacak. Petrol türevli katkılara alternatif olarak geliştirilecek bu biyobazlı malzemenin, asfaltın sıcak havalarda yumuşamasını, soğuk havalarda ise çatlamasını önlemesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca asfalt üretiminde sıkça karşılaşılan depolama ve performans kaybı sorunlarına da çözüm üretilecek. Geliştirilecek yeni katkı sistemi sayesinde asfaltın özelliklerini daha uzun süre koruması ve uygulama süreçlerinde daha verimli sonuçlar vermesi hedefleniyor.

Belediyeler ve karayolları için ekonomik çözüm

Projenin başarıyla tamamlanması halinde belediyeler ve karayolları kurumları için daha ekonomik ve sürdürülebilir asfalt çözümlerinin geliştirilmesinin mümkün olacağını ifade eden Dr. Ahmet Münir Özdemir "Projemizin uygulanması ile daha uzun ömürlü yollar sayesinde bakım ve onarım ihtiyacının azalmasını, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi bekliyoruz" dedi.

Rektör Çağlar: Proje ulaşım altyapısına katkı sunacak

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre odaklı araştırmalara büyük önem verdiğini belirterek, "Akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen bu proje, çevre dostu malzemelerin mühendislik uygulamalarında kullanılmasına yönelik önemli bir çalışma niteliği taşıyor. Daha dayanıklı yolların geliştirilmesine katkı sağlayacak bu araştırmanın hem ülkemizin ulaşım altyapısına hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Projede görev alan akademisyenimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Trafik, Bursa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ daha uzun ömürlü asfalt için çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 10:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: BTÜ daha uzun ömürlü asfalt için çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.