Kolajen Takviyelerine Talep Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Kolajen Takviyelerine Talep Artıyor

Kolajen Takviyelerine Talep Artıyor

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kolajen takviyelerine olan talebin arttığını belirtti.

28.01.2025 09:50
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Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, sağlık için kullanılan kolajen takviyelerine son dönemlerde taleplerin yoğunlaştığını ve piyasadaki kalitesiz ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kolajenin kemiklerde, kaslarda ve kanda bulunan, cilt dokusunun yüzde 75'ini ve vücuttaki proteinin 3'te 1'ini oluşturan bir protein olduğu biliniyor. Halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerini ortadan kaldırmak amacıyla bazı vatandaşlar kolajen takviyesi kullanmayı tercih ederken, son dönemlerde bu tür ürünlere ilginin çoğaldığı öğrenildi. Aktar Koray Özkılıç, taleplerin artmasıyla birçok firmanın yeni ürünleri piyasaya sürdüğünü ifade etti. İnternetten yapılan alışverişlere dikkat edilmesi ve güvenilir esnaftan kaliteli ürünlerin alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Özkılıç, toz olarak satışa sunulan kolajen takviyesinin süte ve yoğurda karıştırılarak tüketilebileceğini belirtti.

"Profesyonel iş yapan firmaların ürünlerini almak gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koray Özkılıç, "Kolajen kemiğin içinde bulunan, kemiklerin kuvvetlenmesini ve güçlenmesini sağlayan, en az kalsiyum kadar gerekli olan bir maddedir. Son zamanlarda maalesef insanımızın tüketim şekli değiştiği için bu kolajenden dolayı sıkıntı yaşanıyor. Kolajen eksikliği halsizlik ve yorgunluk yapıyor, vücudun isteksizliğine yol açıyor. Bunu ortadan kaldırmak için dışarıdan kolajen takviyesine ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla birçok firma kolajen takviyesi ürünlerini piyasaya sunmaya başladı. Ancak, profesyonel iş yapan firmaların ürünlerini almak gerekiyor. İnternetten benzer ürünleri almak yerine konuyla ilgili yardımcı olabilecek ve güvenebileceğiniz dürüst bir aktarcıya gitmenizi öneririm. Kolajen süte ve yoğurta karıştırılarak ya da direkt içilebilir. Piyasada toz olarak bulunur. Fiyatı 500 lira ila 2 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kolajen Takviyelerine Talep Artıyor - Son Dakika

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