Kolçak, doğum gününde anıldı - Son Dakika
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Kolçak, doğum gününde anıldı

15.07.2022 15:44
Kolçak, doğum gününde anıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, doğum gününde düzenlenen törenle anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada 1 Ocak 2021 tarihinde hayatını kaybeden Hüseyin Kolçak, doğum gününde düzenlenen törenle anıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Karabaşlı Köyü'nde düzenlenen anma programına, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreter Ertan Kaya, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Kozlu Şubesi Mali Sekreteri Raif Öztürk, MTA-İş Şube Sekreteri Mehmet Uğur Deveci, maden işçileri, şube yöneticileri ve Kolçak'ın yakınları katıldı. Mezarı başında anılan Kolçak için ardından köy merkezinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kolçak, doğum gününde anıldı - Son Dakika

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