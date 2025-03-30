Köln\'de Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camide Buluştu

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'ne akın eden müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Almanya'da müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Köln kenti yakınlarındaki Brühl Camii'nde bayram namazını eda eden yüzlerce müslüman, yoğun ilgi gösterdikleri camide tüm katları doldurdu.

Namaz öncesinde verilen vaazda, Ramazan Bayramı'nın toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı gücü vurgulandı. Namazın ardından cemaat bir araya gelerek, bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi. - KÖLN