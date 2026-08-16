Kolombiya Depreminde Can Kaybı 294'e Yükseldi

Kolombiya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e, yaralananların sayısı 3 bin 935'e yükseldi.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) verilerine göre; depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 294'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının 3 bin 935'e ulaştığı kaydedilirken, 320 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Ayrıca deprem nedeniyle 14 bin 493 yapının yıkıldığı, 81 bin 506 yapıda hasar meydana geldiği ifade edildi.

De La Espriella, Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile 10 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD'nin ülkesine sağladığı tüm ekonomik yardımlar ve arama-kurtarma desteği için Trump'a teşekkür ettiğini aktaran de La Espriella, "Başkan Trump ise taziyelerini ileterek Kolombiyalı ailelerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi" dedi.

"Gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını talep ettim"

Kolombiya'nın zor bir dönemden geçtiğini Trump'a ilettiğini kaydeden de La Espriella, "Ayrıca, depremin etkileri nedeniyle çok zor zamanlar geçiren iş insanlarımızı rahatlatmak amacıyla, Kolombiya ürünlerini etkileyen yüksek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını değerlendirmesini talep ettim" ifadelerini kullandı. Görüşmenin dostane ve samimi bir havada geçtiğini ifade eden de La Espriella, "Başkan Trump son derece içtendi; Kolombiya'ya ve halkımıza duyduğu sevgiyi ifade etti. ABD'nin Kolombiya ile olan dayanışması ve desteği için kendisine duyduğum derin minnettarlığı bir kez daha yineledim. Bugün, ulusumuzun yeniden inşası için Kolombiya ile ABD arasındaki ittifak her zamankinden daha büyük bir zorunluluktur" dedi.