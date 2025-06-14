Komandoların gösterisiyle jandarma 186. yılını kutladı - Son Dakika
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Komandoların gösterisiyle jandarma 186. yılını kutladı

Komandoların gösterisiyle jandarma 186. yılını kutladı
14.06.2025 11:49
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Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törene komandoların gösterileri damga vurdu.

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen anlamlı törenle kutlandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen programa kent protokolü, jandarma personeli, aileler ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askeri yetkililer, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajı okunurken, ardından kürsüye gelen Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, teşkilatın 186 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin tesisi için özveriyle çalıştığını vurguladı. Jandarma personelinin ülkenin dört bir yanında, gece gündüz demeden görev yaptığını belirten Bozkurt, teşkilatın kurumsal kültürüyle halkın gönlünde sağlam bir yer edindiğini ifade etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında, jandarma teşkilatının fedakarca çalışmalarıyla her zaman takdir topladığını söyleyerek, görev başındaki tüm jandarma mensuplarına teşekkür etti, şehit düşen jandarma personeline rahmet diledi.

Tören kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve özel bireylere madalya ve hediyeleri takdim edildi. Program, jandarma komandolar tarafından sergilenen gösteriler ve yapılan tören geçişi ile sona erdi. Komandoların gösterileri törene damga vurdu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Komandoların gösterisiyle jandarma 186. yılını kutladı - Son Dakika

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