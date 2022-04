Komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi - Son Dakika

94. Oscar töreninde Chris Rock, Will Smith'in yanında oturan eşine, yeni saç modeliyle ilgili espri yaptı. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti. Sunucu sahnede gülmeye devam ederken, Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni fena patakladı" dedi. Yerine dönüp oturan Smith, küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" tepkisini gösterdi.

AKADEMİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bu olayın ardından Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" demişti.

10 YIL BOYUNCA OSCARLARA KATILAMAYACAK

Bu gelişmelerden sonra Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi'nin düzenlediği diğer etkinliklere katılması yasaklandı. Akademi, yaptığı yazılı açıklamada 94. Oscar Ödül Töreni'nin, "Smith'in sahnede gerçekleştirdiği kabul edilemez ve zararlı davranışı yüzünden gölgede kaldığını" aktardı.

GÜVEN TAZELEMEK İSTEDİLER

Açıklamada Smith'in yasaklanarak törende sahne alanların ve misafirlerin Akademi'ye güveninin tekrar tazelenmesinin amaçlandığı aktarıldı. Akademi, tokadın gerçekleştiği anda olaya yeterli bir şekilde cevap veremediğini kabul ederek beklenmeyene hazırlıklı olmadıkları için özür diledi.

ROCK'A TEŞEKKÜR

Aynı zamanda komedyen Rock'a bu olağanüstü şartlarda soğukkanlılığını koruduğu için teşekkür edildi.

Bu kararın ardından Deadline'a konuşan Smith, Akademi'nin kararına saygı duyduğunu açıkladı.

ÖDÜL KONUŞMASINDA ROCK'TAN ÖZÜR DİLEMEDİ

Will Smith, daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan ise özür dilemedi.