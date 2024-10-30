Komşularından Destek Alan Zeynep\'in Hikayesi

Yerel

Antalya'da yalnız yaşayan ve fazla kiloları nedeniyle yürümekte zorlanan kadına komşuları sahip çıktı. Ev işlerini dahi yapmakta zorlanan kadının evini temizleyen komşuları, hastalandığı zaman doktora götürüyor.

İnsanlık ölmemiş dedirten hikayenin adresi Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi. 49 yaşındaki Zeynep Kaya, eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşamaya başladı. Fazla kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlanan Zeynep Kaya'ya (49) komşuları sahip çıktı. Evinin temizliği komşularına tarafından yapılan ve çamaşırları asılan kadın hastalandığı zaman tedavi için doktora yine komşularının yardımıyla gidebiliyor. Fazla kiloları ile başının dertte olduğunu ve yalnız başına yaşamanın çok zor olduğunu belirten Zeynep Kaya, "Tek başıma yaşıyorum. Komşularım yardım ediyor. Geliyorlar sohbet ediyoruz onlarla. Kendi başıma iş yapamıyorum. Çünkü yürüyemiyorum. Temizlik yapamıyorum, çamaşır asamıyorum" dedi.

"Telefona bakmak bile ağır geliyor"

Oturduğu yerden yemeğini yapıp, bulaşıklarımı yıkadığını belirten Kaya, "Komşularım gelip evimin temizliğini yapıyor ve çamaşırlarımı seriyor. Yalnızlık çok kötü bir şey. Soba yakamıyorum, telefonum çaldığında bakmak bile bana ağır geliyor. Kolay bir şey yaşamıyorum, çok zorluklar yaşıyorum ve insanlara bunları anlatamıyorum. Dört duvar arasında yaşamak çok zor. Yardım çığlıklarımın duyulmasını istiyorum. Yaşadıklarımın kimsenin yaşamamasını istiyorum" diye konuştu. Kaya'nın akrabası Halil Küçükşen'de, "Her şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarını gideriyoruz. Hastaneye götürüp getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyük problemi kiloları"

Kaya'nın en büyük sorunun fazla kiloları olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Küçükşen, "2 güne bir muhakkak yanına uğrarım. Kuzenim sayılır. Kısacası iki kardeş torunuyuz. En büyük sorunu kilo problemi olması. Önce bunun halledilmesi gerekiyor, kendi ihtiyacını kendinin görmesi için. Bu konuda tedaviye ihtiyacı var" şeklinde konuştu. Ev işlerinde Kaya'ya yardım eden komşusu Fatmana İltar ise, "Zeynep ablanın evine günlük uğrarım. Çöpünü atar, evini süpürürüm. Çocuklarımla elimden geldiği kadar, çamaşırlarını asarım. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Zeynep abla yürüyemediği için tuvalete ve dışarıya çıkmakta zorlanıyor. Evinin belirli günlerde temizliğe ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var" diye konuştu. - ANTALYA