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Kömür ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kömür ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İğdekuzu mevkiindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte henüz kimliği belirlenemeyen bir işçi mahsur kaldı. Yetkililer, işçiyi kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi.

30.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:26
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Kömür ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, beldenin İğdekuzu mevkiinde özel bir kömür ocağında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin ocakta mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, göçük altından kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü ifade ettiler.

Kömür ocağında göçük: Toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA
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