 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Batur, İzmir'in sorunlarını bildiğini ve çözüm önerilerine sahip olduğunu belirterek, İzmirlilerden güven istedi. Tecrübesine ve ekibine güvendiğini vurgulayan Batur, İzmir'in liyakatli ellerinde aşılamayacak hiçbir sorun olmadığını söyledi.

12.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:17
Abone Ol

Konak Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdül Batur, "Bu kentin sorunlarını biliyorum. Çareleri de biliyorum. Bana, İzmir'in evladı Abdül Batur'a güvenmenizi istiyorum. Çağrım tüm İzmir'edir. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Tecrübeme, birikimime, ekibime çok güveniyorum. İzmir'in liyakatli ellerinde aşılamayacak tek bir sorunu yoktur" açıklamasını yaptı.

Konak Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdül Batur, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Batur, şunları söyledi:

"Sevgili İzmirliler, değerli hemşerilerim. Sizlere seslenmek istedim. Bildiğiniz üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim. Öncelikle bilmenizi isterim ki; ağır bir yükün altına girdiğimin farkındayım. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok heyecanlıyım. İzmir için kurduğum hayalleri gerçekleştirmek için fırsat bekliyorum. Çok ama çok gururluyum. İzmir sokaklarında şahsıma gösterilen yüksek ilgi, alaka, teveccüh en büyük motivasyonum.

Abdül Batur olarak siyasi hayatımın her aşamasında sokakta hemşehrilerim ile birlikte olmaktan büyük keyif almışımdır. Ben öyle makamda, ofiste oturan siyasilerden hiç olmadım. Bu tavrımın İzmir sokaklarındaki yankısı beni çok ama çok mutlu etti.

Ben İzmir'de doğdum, İzmir'de yaşadım. Güzeller güzeli İzmir'imi sokak sokak, cadde cadde, semt semt ezbere bilirim. Bu kentin sorunlarını biliyorum. Çareleri de biliyorum. Bana, İzmir'in evladı Abdül Batur'a güvenmenizi istiyorum. Çağrım tüm İzmir'edir. Bir kişi bile dalga dalga büyüyen hareketimize uzak kalsın istemem. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Tecrübeme, birikimime, ekibime çok güveniyorum. İzmir'in liyakatli ellerinde aşılamayacak tek bir sorunu yoktur. Son olarak şunu bilmenizi isterim; İzmir'i ve sizleri çok ama çok seviyorum."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Abdül Batur, İzmir, İzmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10
Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanımını duyurdu
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement