Yerel

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu bayram mesajı yayımladı. Mutlu mesajında, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramda emekleri ve alın terleri ile çalışarak belediye hizmetlerini devam ettirecek olan çalışma arkadaşlarımıza ise gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı utlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı, seçim zaferi nedeniyle yaşanan çifte bayrama değindi. Ramazan Bayramı'nın ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Mutlu, bayram tatili süresince vatandaşların rahat ve huzuru için çalışan belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Başkan Mutlu mesajında şunları kaydetti:

"Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla geçirdiğimiz bir Ramazan ayının ardından şimdi bayram coşkusunu paylaşmanın zamanı geldi. Bugün, küslüklerin sona ermesi, toplumsal birlikteliğin pekişmesi, umudun çoğalması ve dayanışmanın güçlenmesi adına en güzel fırsat. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sevgi, huzur, barış ve mutluluk dolu günler diliyorum. Bayram coşkusunun yanı sıra bugünlerde başka bir heyecanımız daha var. Halkımızın teveccühü ve desteğiyle 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerden başarıyla çıktık. Bu güven ve destekle göreve gelmenin sorumluluğunu, daha yaşanabilir ve huzurlu bir Konak için gece gündüz çalışarak yerine getireceğiz. Yoğun geçen bir seçim sürecini geride bıraktık ve bundan sonra da bize oy verilip verilmediğine bakmadan, Konak'ımızın dört bir yanına eşit hizmet götürmeye, komşularımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle nice bayramlarda buluşmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutlar, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramda emekleri ve alın terleri ile çalışarak belediye hizmetlerini devam ettirecek olan çalışma arkadaşlarımıza ise gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."