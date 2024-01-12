Konak Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No\'lu Şube Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Konak Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde imzalar emekten yana atıldı. Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, "Memurumuzu enflasyona ezdirmedik" diye konuştu.

Konak Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 No'lu Şube arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Belediyede çalışan 506 memuru kapsayan sözleşmede imzalar emekten yana atılırken, çalışanların yüzü güldü.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ali Balık ve işyeri temsilcilerini makamında konuk eden Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, sözleşmeyi değerlendirerek, memuru enflasyona ezdirmediklerini söyledi. Batur, "Belediye başkanı olarak şehrimize hizmet üretirken her zaman mesai arkadaşlarımızın, belediye emekçilerimizin haklarını gözeterek, iş barışını koruyarak hareket etmeye özen gösterdik. Ben her zaman buna dikkat eden bir başkan oldum. Ekonomik şartların herkesi zorladığı bir dönemde biz yine memurumuzu enflasyona ezdirmedik, memurumuzun yanında durmayı seçtik. Yaptığımız toplu iş sözleşmesi tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"EMEĞİN YANINDA OLDUNUZ"

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ali Balık da Başkan Batur'a tüm mesai arkadaşları adına teşekkürlerini iletti. Başkan Batur'un emekçinin yanında duran, emekçiyi koruyan, sözleşmelerde istenilenden fazlasını veren bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Balık, "Her zaman olduğu gibi yine memurun yanında, emeğin yanında oldunuz. Emekten yana olan, deneyimli bir belediye başkanıyla çalışmak bizler için de gururdur " dedi.