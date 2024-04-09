Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

İzmir'de Konak Belediyesi meclis üyeleri 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden sonra mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Basmane'deki tarihi Bıçakçı Han'da yer alan Konak İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen törende CHP'li ve Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri mazbatalarını Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Kızıl'ın elinden aldı. Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, 14 Nisan'da yapılacak ilk meclis toplantısıyla görevlerine resmen başlayacaklar.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Konak Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun ardından CHP ve AK Partili meclis üyeleri de mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Törene, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, meclis üyeleri ve aileleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar katılı. Meclis üyelerine mazbatalarını Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Kızıl verdi.
Konak Belediyesi'nde 26 CHP, 11 AK Partili olmak üzere toplam 37 meclis üyesi görev yapacak. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 5 yıl birlikte görev yapacağı tüm meclis üyelerini tek tek tebrik ederek fotoğraf çektirdi. Başkan Mutlu, "5 yıl boyunca tüm meclis üyelerimizle bir uyum içinde çalışacağımıza ve Konak'a yakışır örnek hizmetler üreteceğimize inanıyorum" diyerek herkesi tebrik etti. Mazbatalarını alan meclis üyelerini partilerinin il başkanları da tebrik etti.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu başkanlığında meclis üyeleri ilk olağan meclis toplantısını 14 Nisan saat 15.00'te yapacak.
CHP'NİN MECLİS ÜYELERİ
Tuğçe Güler, Behçet Emir, Mert Uslu, İlhan Yaman, Kazım Umdular, Saygın İkiz, Aras Kaynarca, Melda Erbaykent, Ahmet Yıldız, Hamit Mumcu, Cemal Küpeli, Simge Tokgöz, Alaaddin Kurt, Erhan Kahraman, Nazlı Kayı, Ayşin Akyarlı Savatlı, Murat Arat, Emine Işık Doğusoy, Emrah Kazımoğlu, Cem Eren, Tolga Küleş, Birol Özkardeşler, Abdullah Siyahkoç, Murat Yıldız, Çetin Taylanhan, Şerafettin Bahtiyar.
AKP'NİN MECLİS ÜYELERİ
Hakan Yıldız, Emrah Erol, Ali Hakan Kerci, Kader İlhan, Ali Peynirci, İsmail Özen, İlhan Önen, Faruk Kartal, Hasan Uzunkaya, Taner Yıldız, Yusuf Çoban.
Son Dakika › Yerel › Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?