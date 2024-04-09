Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

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İzmir'de Konak Belediyesi meclis üyeleri 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden sonra mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Basmane'deki tarihi Bıçakçı Han'da yer alan Konak İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen törende CHP'li ve Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri mazbatalarını Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Kızıl'ın elinden aldı. Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, 14 Nisan'da yapılacak ilk meclis toplantısıyla görevlerine resmen başlayacaklar.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Konak Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun ardından CHP ve AK Partili meclis üyeleri de mazbatalarını düzenlenen törenle aldı. Törene, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, meclis üyeleri ve aileleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar katılı. Meclis üyelerine mazbatalarını Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gökhan Kızıl verdi.

Konak Belediyesi'nde 26 CHP, 11 AK Partili olmak üzere toplam 37 meclis üyesi görev yapacak. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 5 yıl birlikte görev yapacağı tüm meclis üyelerini tek tek tebrik ederek fotoğraf çektirdi. Başkan Mutlu, "5 yıl boyunca tüm meclis üyelerimizle bir uyum içinde çalışacağımıza ve Konak'a yakışır örnek hizmetler üreteceğimize inanıyorum" diyerek herkesi tebrik etti. Mazbatalarını alan meclis üyelerini partilerinin il başkanları da tebrik etti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu başkanlığında meclis üyeleri ilk olağan meclis toplantısını 14 Nisan saat 15.00'te yapacak.

CHP'NİN MECLİS ÜYELERİ

Tuğçe Güler, Behçet Emir, Mert Uslu, İlhan Yaman, Kazım Umdular, Saygın İkiz, Aras Kaynarca, Melda Erbaykent, Ahmet Yıldız, Hamit Mumcu, Cemal Küpeli, Simge Tokgöz, Alaaddin Kurt, Erhan Kahraman, Nazlı Kayı, Ayşin Akyarlı Savatlı, Murat Arat, Emine Işık Doğusoy, Emrah Kazımoğlu, Cem Eren, Tolga Küleş, Birol Özkardeşler, Abdullah Siyahkoç, Murat Yıldız, Çetin Taylanhan, Şerafettin Bahtiyar.

AKP'NİN MECLİS ÜYELERİ

Hakan Yıldız, Emrah Erol, Ali Hakan Kerci, Kader İlhan, Ali Peynirci, İsmail Özen, İlhan Önen, Faruk Kartal, Hasan Uzunkaya, Taner Yıldız, Yusuf Çoban.