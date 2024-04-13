Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bayram Boyunca Parklarda Çalışmaya Devam Etti

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Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladığı parklarda tatil boyunca da bayram mesaisi yaptı. Vatandaşın güzel havanın tadını çıkardığı parklarda çocuk oyun grupları başta olmak üzere, her gün düzenli kontrol, bakım ve temizlik gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı'nı İzmir'de geçirenler güzel havanın tadını Konak'ın parklarında çıkardı. Bayram öncesi bakım çalışmaları tamamlanarak vatandaşın kullanımına hazırlanan parklarda Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca da düzenli olarak çalışmaya devam etti. Mevsim çiçekleriyle rengarenk donatılan parklarda ağaçların da çiçek açmasıyla görsel şölen yaşanırken, parklarla beraber arsa ve yeşil alanlarda da kosa çalışması yapıldı. Çocuk oyun grupları, spor aletleri ve oturma grupları tek tek elden geçirildi. Bayram boyunca kullanıma açık olan umumi tuvaletlerin de temizliği düzenli yapılarak hijyen sağlandı.

MOBİL EKİPLERLE ANINDA MÜDAHALE

Özellikle çocukların güvenliği için, çocuk oyun grupları her gün kontrol edilerek kırılan veya bozulan ekipmanlar anında değiştirildi. Parklarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli parklarda bayram nöbeti tuttu. Ayrıca kurulan mobil ekipler de her gün düzenli olarak parkların kontrol ve bakımını gerçekleştirdi.