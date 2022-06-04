Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi

04.06.2022 12:03

İzmir Konak Belediyesi, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından düzenlediği Gürçeşme Şenliği ile Roman yurttaşları bir araya getirdi. Konser ve şovlarla renklenen şenlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Batur, “En Roman Dostu Belediye Başkanı seçildim ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Ben sizin dostunuz, kardeşiniz, ağabeyinizim. Her zaman beraberiz” dedi.

İzmir Konak Belediyesi, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından düzenlediği Gürçeşme Şenliği ile Roman yurttaşları bir araya getirdi. Konser ve şovlarla renklenen şenlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Batur, "En Roman Dostu Belediye Başkanı seçildim ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Ben sizin dostunuz, kardeşiniz, ağabeyinizim. Her zaman beraberiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin, İzmir Çağdaş Romanlar Derneği'yle birlikte altıncısını düzenlediği Gürçeşme Şenliği, Remzi Selvi Parkı'nda yapıldı. Şenliğe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, İzmir Çağdaş Romanlar Derneği Başkanı Halit Keser, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve roman vatandaşlar katıldı.

Komedi Dans Üçlüsü, Çılgın Cemal ve Orkestrası, Taner Solak ve Orkestrası ile Roman Ateşi Ekibinin konser ve şovlarıyla unutulmaz bir akşam yaşatan şenlik renkli görüntülere sahne oldu. İki yıllık özlemin giderildiği şenlikte konuşan Başkan Batur, "Gürçeşme Şenliğimizin 6'ncısını Roman kardeşlerimiz ile birlikte düzenledik. Pandemi sebebiyle iki senedir bu şenliği gerçekleştiremiyorduk. Güzel enerjilerini özlemişiz" dedi.

"BİRLİKTE KONAK VURGUSU"

Roman sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte proje ve çalışmalar ürettiklerini, Roman eylem planını "Birlikte Konak" anlayışıyla uyguladıklarını dile getiren Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Konak Belediyesi olarak Roman sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler üretiyor, çalışmalar yapıyoruz. Konak'ta sloganımız da 'Birlikte Konak'.  Birlikte çalışmaya, üretmeye özen gösteriyoruz. Özellikle de partimizin Roman eylem planına uygun çalışmalar üretiyoruz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. En Roman Dostu Belediye Başkanı seçildim ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Ben sizin dostunuz, kardeşiniz, ağabeyinizim. Her zaman beraberiz. Sizlerin problemleriniz, sıkıntılarınızı çözmek bizim görevimiz. Bunu da sizlerin arasından çıkan arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Siz bize enerji veriyorsunuz. Her zaman sizden enerji aldık, güzellik aldık, dayanışma gördük."

Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi
Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi
Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi
Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak'ta Roman Yurttaşlar Gürçeşme Şenliği'nde Bir Araya Geldi - Son Dakika

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