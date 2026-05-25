KONESOB Başkanı\'ndan Bayram Mesajı

25.05.2026 12:54
KONESOB Başkanı Karabacak, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar; hayatın yoğunluğu içerisinde bizlere durmayı, hatırlamayı ve yeniden birbirimize yaklaşmayı öğreten müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği; gönüllerin birleştiği özel günlerden biridir. Bu bayramın ruhu; sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de paylaşabilmekte saklıdır. Büyüklerimizi hatırlamak, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahibine uzanan bir el olmak ve komşuluk hukukunu yeniden güçlendirmek; bayramı gerçek anlamıyla yaşamanın en güzel yoludur. Toplumumuzun bu dayanışma kültürünü yaşatan en önemli değerlerinden biri de hiç şüphesiz esnaf ve sanatkarlarımızdır. Günün ilk ışıklarıyla emek veren, alın teriyle kazanan, vatandaşımızla aynı sevinci ve aynı sorumluluğu paylaşan esnafımız; yalnızca ekonomik hayatın değil, toplumsal hayatın da en güçlü taşıyıcılarından biridir. Bu vesileyle; üretimiyle, emeğiyle ve samimiyetiyle şehrimize değer katan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyor, bayramın bereketini hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Rabbim; kurbanlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." - KONYA

Kaynak: İHA

