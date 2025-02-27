KONESOB'dan Ramazan Mesajı ve Müjde - Son Dakika
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KONESOB'dan Ramazan Mesajı ve Müjde

KONESOB\'dan Ramazan Mesajı ve Müjde

KONESOB Başkanı, Ramazan'da iş yerlerinin sahura kadar açık olacağını açıkladı.

27.02.2025 15:56
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İslam Aleminin Ramazan ayını tebrik eden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan ayı boyunca iş yerlerinin sahura kadar açık kalacağını söyledi.

Başkan Karabacak, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için esnaf teşkilatı olarak girişimde bulunduk. Şehrimizdeki iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımız da alışverişlerini yapabilirler. Bu vesile ile Rabbimden hepimizi bayrama ve bir sonraki Ramazan ayına sağlık, esenlik ve huzurla kavuşturmasını temenni eder, esnaf ve sanatkarlarımıza huzurlu, bol kazançlı günler dilerim." - KONYA

Kaynak: İHA

Alışveriş, konya, Son Dakika

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