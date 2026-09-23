Kongre Başkanı Ünlü, 100 dolar üstü fiyatların kömürün ağırlığını koruduğunu söyledi

ZONGULDAK'ta, 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Yürütme Kurulu Başkanı Nevzat Ünlü, "Uluslararası piyasalarda 100 doların çok üzerinde seyreden kömür fiyatları ve elektrik üretim maliyetleri, kömürün ekonomik rasyonalitesini ve ağırlığını koruduğunu belgelemektedir. Bu küresel tablo içerisinde Türkiye'nin durumuna baktığımızda, öz kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmanın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğu görülmektedir" dedi.

24'üncü Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi, Zonguldak'ta düzenlendi. Maden makinalarından madencilikte kullanılan sistemlere kadar birçok alet ve firmanın sergilendiği 'kömürün geleceğinin' konuşulacağı kongrenin açılış konuşmasını Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Nevzat Ünlü yaptı. Sadece maden kaynağını değil, enerji politikalarını, teknolojik dönüşümü, iş güvenliği ve kalkınmayla birlikte stratejik değerleri konuşacaklarını ifade eden Ünlü, "Günümüzün gelişmiş ekonomileri, bugünkü seviyelerine başta kömür olmak üzere fosil yakıtları tüketerek ulaşmışlardır. Bugün ise iklim değişikliği kaygılarıyla 'karbon net sıfır' hedefleri ve kısıtlayıcı politikalar öne çıkarılmaktadır. Ancak küresel istatistikler ve makro veriler, iklim söylemleri ile saha gerçekleri arasında belirgin bir fark olduğunu göstermektedir: Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazansa da birincil enerji kaynakları içinde kömürün payı korunmakta, küresel tüketim miktarı artmaya devam etmektedir. Kömürde henüz dünya ölçeğinde aşağı yönlü bir ivme oluşmamıştır. Yenilenebilir kaynakların birincil enerji içindeki payı tüm desteklere rağmen ancak yüzde 11-12 seviyelerine ulaşabilmiştir. Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yerini alması onlarca yıllık bir süreç ve devasa ölçek artışları gerektirmektedir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklar elektrik üretimine katkı sağlasa da; sanayi, ısı ve hammadde odaklı ihtiyaçları tek başına karşılamada henüz yetersizdir" dedi.

'ÇATIŞMALAR VE KRİZLER FOSİL YAKITLARIN YAKIN ZAMANDA DENKLEMDEN ÇIKMAYACAĞINI GÖSTERİYOR'

Jeopolitik riskler ve arz güvenliğinin fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesinin kısa vadede mümkün olmadığını belirten Ünlü, "Bölgesel çatışmalar ve küresel krizler, fosil yakıtların kısa ve orta vadede denklemden çıkarılamayacağını göstermiştir. Bu durum, ülkelerin yerli ve güvenilir kaynaklara sahip olmasının stratejik değerini bir kez daha teyit etmiştir. Yeni enerji ve depolama teknolojilerinin ticarileşip ölçeklenmesinin uzun yıllar alacağı görülmektedir. Uluslararası piyasalarda 100 doların çok üzerinde seyreden kömür fiyatları ve elektrik üretim maliyetleri, kömürün ekonomik rasyonalitesini ve ağırlığını koruduğunu belgelemektedir. Bu küresel tablo içerisinde Türkiye'nin durumuna baktığımızda, öz kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmanın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Yerin altından çıkarılan her bir ton kömür, dışarıya döviz çıkışını engelleyerek doğrudan ülke ekonomisine katkı sağlar. Açıkça ifade etmek gerekir ki; doğalgazda yüzde 95, petrolde yüzde 93, taşkömüründe yüzde 99 santral yakıtında ise yaklaşık yüzde 43 oranında dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Bu çerçevede; özellikle 3000 kcal/kg altındaki düşük kalorili yerli linyit rezervlerimizin gazlaştırma ve ileri temiz kömür teknolojileriyle katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, kalorisi yüksek kömürlerin üretiminin teşvik edilmesi ve yerli kaynak bazlı üretimin azami seviyeye çıkarılması şarttır" diye konuştu.