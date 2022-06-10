Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı - Son Dakika
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Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı

10.06.2022 16:02

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi’nde (KONSEM) eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerini, düzenlenen sergide görücüye çıkardı.

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerini, düzenlenen sergide görücüye çıkardı.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, 35 branşta açılan 170 kursta yaklaşık 2 bin 500'e yakın kursiyer eğitim aldı. KONSEM'de eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerini yıl sonu sergisinde katılımcıların beğenisine sundu.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen yıl sonu sergisine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Sepet örücülüğü, resim eğitimi, ev aksesuarları hazırlama, seramik biçimlendirme ve boyama, iğne oyası, ebru sanatı, hasır örme, nakış gibi farklı branşların yer aldığı sergi 12 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

UKRAYNALILAR'DAN İZMİR MARŞI

Yıl sonu sergisi açılış töreninin ardından sahne alan halk oyunları kursu öğrencileri, Antalya, Burdur ve Isparta yörelerine ait oyunlarını oynadı. Hemen ardından Konyaaltı'nda yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Bereginya Korosu, 'barış' için şarkılar seslendirdi. Zaman zaman Türkçe şarkılar da seslendiren koro, İzmir Marşı'nın ardından izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. KONSEM İşaret dili kursu öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı'nı söylemeleri de izleyicilerin beğenisini topladı.

"ÜRETEN KADIN GÜÇLÜDÜR"

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, pandemi sürecinde kursların kapalı olduğunu, ancak yasakların kalkmasıyla birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in kursların hemen açılması talimatı verdiğini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana Başkan Esen'in kadın, çocuk ve gençlere özel önem verdiğine dikkat çeken Bostan, "Eğer biz bu üç noktaya doğru değinirsek, yaşam kendiliğinden güzelleşecek. Çünkü üreten kadın, evine katkı sunan, kendi ayakları üzerinde duran kadın, güçlü kadındır. Güçlü kadın ise Türkiye için en anlamlı şeydir" dedi.

Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı
Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı
Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı
Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı

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Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitime Destek Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitime Destek El emeğinden iş hayatına El emeğinden iş hayatına
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konsem Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Görücüye Çıktı - Son Dakika

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