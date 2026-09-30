Konserve kutusuna sıkışan kedi Kayseri Hacılar\'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Konserve kutusuna sıkışan kedi Kayseri Hacılar'da itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Hacılar'da bir kedinin kafasını konserve kutusuna sıkıştırdığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kutuyu dikkatlice keserek kediyi kurtardı; kedi özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı.
Kayseri'de kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, bir kedinin kafasını konserve kutusuna sıkıştırdığını ve çıkaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konserve kutusunu dikkatli bir şekilde kesti. Kedi sıkıştığı yerden kurtulurken, özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı.
Kaynak: İHA
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