Konserve kutusuna sıkışan kedi Kayseri Hacılar'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Konserve kutusuna sıkışan kedi Kayseri Hacılar'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Konserve kutusuna sıkışan kedi Kayseri Hacılar\'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kayseri Hacılar'da bir kedinin kafasını konserve kutusuna sıkıştırdığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kutuyu dikkatlice keserek kediyi kurtardı; kedi özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı.

Kayseri'de kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, bir kedinin kafasını konserve kutusuna sıkıştırdığını ve çıkaramadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konserve kutusunu dikkatli bir şekilde kesti. Kedi sıkıştığı yerden kurtulurken, özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konserve kutusuna sıkışan kedi Kayseri Hacılar'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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