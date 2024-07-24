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Kontrolden çıkan makarna yük tır devrildi

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde makarna yüklü tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, ilçeye bağlı Tekke sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyreden İsmail Yıldırım'ın kullandığı 06AF 450 plakalı makarna yüklü tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu, ardından devrildi. Kazanın şiddetiyle tırda yüklü olan makarnalar etrafa saçıldı. Kazada, yaralanan olmazken, trafik yaklaşık 15 dakika boyunca kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine yapılan çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.