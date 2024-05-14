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Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınana bilgiye göre kaza, Hakkari- Yüksekova kara yolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova gitmek isteyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.