Kontrolden çıkan otomobil kamyonla çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil kamyonla çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kamyonla çarpıştı: 2\'si ağır 3 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı ve 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu kamyonun sağ tarafına çarptığı belirtildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 23:40  Güncelleme: 23:43
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Kontrolden çıkan otomobil kamyonla çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı'ı İlçesi Gültepe Mahallesi Zümrüt Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (47), idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Zümrüt Bulvarı üzerinde Seyitgazi İlçesi yönünde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kendi şedidinden karşı şeride geçti. Karşı şeritte ilerlemekte olan M.K. idaresindeki 26 SU 100 plakalı su yüklü kamyon, kontrolden çıkan otomobilin sağ tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu. Otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K.ve sürücü F.K. kazada ağır, kamyon sürücüsü olan M.K.'nın ise hafif yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralan Y.K.ve sürücü F.K., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ), kamyon şoförü ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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