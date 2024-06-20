Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.
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