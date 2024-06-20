Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.06.2024 14:28
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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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